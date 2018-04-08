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Macaristan sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 08:18 | Son Güncelleme

Macaristan'da genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

BUDAPEŞTE (AA) - Macar halkı yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19:00'a kadar devam edecek.

Toplam 199 sandalyeli mecliste 106 milletvekilli dar bölge sistemine göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirlenecek.

Seçmenler, 23 parti ve bağımsız adaylar arasından tercihte bulunabiliyor.

- Jobbik anketlerde ikinci parti

Kamuoyu araştırmalarına göre, halihazırda hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun yaklaşık yüzde 45 oyla ilk sırayı alacağı tahmin ediliyor.

2014 yılındaki seçimleri üçüncü sırada bitiren, milliyetçi Jobbik Partisinin ise yüzde 20 civarında oy alarak ana muhalefet partisi olması bekleniyor. Ana muhalefette bulunan Sosyalist Partinin (MSZP) seçimleri yaklaşık yüzde 15 oy ile üçüncü, Demokratik Koalisyonunun (DK) yüzde 8 ile dördüncü, Yeşiller Partisinin ise yüzde 7 ile beşinci sırada bitirmesi öngörülüyor.

Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede 5 parti ve ittifakın meclise girmesi bekleniyor.

- Macaristan'da seçim kampanyasının ana konusu sığınmacılar ve İslam

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu.

Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia etti.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini defalarca dile getirmişti.

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Macaristan seçim

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