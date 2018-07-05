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Macaristan, Sırbistan sınırındaki askerlerin yerine polis gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:34 | Son Güncelleme

Hükümet, sığınmacıların girişini engellemek için 2015'te sınıra yolladığı askerleri geri çekip yerine polis göndermeye başladı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın sığınmacılara karşı dikenli tel örgü çekip asker yolladığı Sırbistan sınırında görevli askerlerini geri çekmeye başladığı ve yerlerine polis yolladığı bildirildi.

Magyar İdök gazetesinin haberine göre, 2015 yılından beri sığınmacıların Macaristan'a girişini engellemek için sınır bölgesinde görev yapan askerler, kademeli olarak geri çekilerek yerlerine polis gönderilmeye başlandı.

Söz konusu iddiaların, İçişleri Bakanlığı tarafından da teyit edildiği belirtilirken, sınır güvenliğinin güçlü bir şekilde sağlanmaya devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca, Macaristan-Sırbistan sınırında yer alan Asotthalom ve Kelebia belediye başkanlarının, sınırda son dönemde neredeyse sadece polislerin görev yaptığı şeklindeki gözlemleri de paylaşıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün Almanya'da yaptığı açıklamada, Macaristan'a sığınmacı girişini engellemek için 8 bin silahlı güvenlik görevlisinin 24 saat boyunca sınırda görev yaptığını açıklamıştı.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken hükümet, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında, 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban sığınmacı sınır

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