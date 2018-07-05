Macaristan, Sırbistan sınırındaki askerlerin yerine polis gönderiyor

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın sığınmacılara karşı dikenli tel örgü çekip asker yolladığı Sırbistan sınırında görevli askerlerini geri çekmeye başladığı ve yerlerine polis yolladığı bildirildi.

Magyar İdök gazetesinin haberine göre, 2015 yılından beri sığınmacıların Macaristan'a girişini engellemek için sınır bölgesinde görev yapan askerler, kademeli olarak geri çekilerek yerlerine polis gönderilmeye başlandı.

Söz konusu iddiaların, İçişleri Bakanlığı tarafından da teyit edildiği belirtilirken, sınır güvenliğinin güçlü bir şekilde sağlanmaya devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca, Macaristan-Sırbistan sınırında yer alan Asotthalom ve Kelebia belediye başkanlarının, sınırda son dönemde neredeyse sadece polislerin görev yaptığı şeklindeki gözlemleri de paylaşıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün Almanya'da yaptığı açıklamada, Macaristan'a sığınmacı girişini engellemek için 8 bin silahlı güvenlik görevlisinin 24 saat boyunca sınırda görev yaptığını açıklamıştı.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler