HABER

Macaristan yarın sandık başına gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Sığınmacılar ve İslam'ın kampanya konusu yapıldığı Macaristan'da yarın genel seçimler düzenlenecek

BUDAPEŞTE (AA) - Macar halkı yarın yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli Macaristan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

Seçmenler, yarın yerel saatle 06.00-19.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Toplam 199 sandalyeli Macaristan parlamentosunda 106 milletvekilli en çok oy alan adayın kazandığı dar bölge sistemine göre belirleniyor.
Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirlenecek.

Seçmenler, 23 parti ve 1500 bölgesel aday arasından tercihte bulunabilecek.

- Jobbik anketlerde ikinci parti

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, 8 Nisan'da düzenlenecek olan seçimlerde, şu an da hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonun yaklaşık yüzde 45 oyla birinci geleceği tahmin ediliyor.

2014 yılındaki seçimleri üçüncü sırada bitiren Macaristan Jobbik Partisinin ise yüzde 20 civarında oy alarak ana muhalefet partisi olması bekleniyor. Ana muhalefette bulunan Macaristan Sosyalist Partisinin (MSZP) seçimlerde yaklaşık yüzde 15 oy alarak üçüncü, Demokratik Koalisyonu (DK) yüzde 8 ile dördündü, Macar Yeşiller Partisinin ise yüzde 7 ile beşinci sırada bitirmesi öngörülüyor.

199 sandalyeye sahip Macaristan Ulusal Meclisine 5 partinin yüzde 5'lik barajı aşarak girmesi bekleniyor.

- Macaristan'da seçim kampanyasının ana konusu sığınmacılar ve İslam

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da hafta sonu düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusu sığınmacılar ve İslam.

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 Nisan Macaristan Sandık seçim

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

İlginizi Çekebilir

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.