Macaristan'a iltica eden ekipten sonra bakanlık harekete geçti

Sahte lisans çıkararak sözde halk oyunları yarışması için Macaristan’a giden ve geri dönmeyen 13 kişiyle ilgili soruşturma devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yasal düzenleme hamlesi geldi. Sporcu Lisans, Tescil ve Transfer Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre, lisanslar il müdürlüğü veya federasyon tarafından artık sadece elektronik ortamda verilecek. Böylece lisanslı sporcuların denetimi anında yapılabilecek. Kişiler, kendilerine ait belgeleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de hukuki değere sahip olacak.

İFADE DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle, lisans tanımı değiştirildi. Lisans, “Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara elektronik ortamda il müdürlüğü veya federasyon tarafından verilen tasdikli belge” olarak tanımlandı. Önceki düzenlemede lisans, “Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara verilen tasdikli belge” olarak ifade edilmişti.