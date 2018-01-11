HABER

Macaristan'a iltica eden ekipten sonra bakanlık harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 04:45 | Son Güncelleme 32 dakika önce

13 kişinin halk oyunları yarışması bahanesiyle sahte lisans çıkarıp gittikleri Macaristan’da kayıplara karışması sonrası, Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gidiyor. Lisanslar artık il müdürlüğü ya da federasyon tarafından sadece elektronik ortamda verilecek.

Macaristan'a iltica eden ekipten sonra bakanlık harekete geçti

Sahte lisans çıkararak sözde halk oyunları yarışması için Macaristan’a giden ve geri dönmeyen 13 kişiyle ilgili soruşturma devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yasal düzenleme hamlesi geldi. Sporcu Lisans, Tescil ve Transfer Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre, lisanslar il müdürlüğü veya federasyon tarafından artık sadece elektronik ortamda verilecek. Böylece lisanslı sporcuların denetimi anında yapılabilecek. Kişiler, kendilerine ait belgeleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de hukuki değere sahip olacak.

İFADE DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle, lisans tanımı değiştirildi. Lisans, “Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara elektronik ortamda il müdürlüğü veya federasyon tarafından verilen tasdikli belge” olarak tanımlandı. Önceki düzenlemede lisans, “Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara verilen tasdikli belge” olarak ifade edilmişti.

Yapılan değişiklik ile “öğrenci lisansı” kavramı yönetmeliğe girdi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre öğrenci lisansı, “eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde düzenlenecek olan yarışmalara katılacaklara verilen tasdikli belge” olacak.

Kişiler, kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait belgeleri, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Sonucu fiziki veya elektronik ortamda ilgili makama verebilecek. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, Spor Genel Müdürlüğü birimlerince veya bağımsız spor federasyonlarınca alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olacak.

SAHTE BELGEYLE

18 yaşından küçükler için alınması gerekli olan veli izin belgesinin birden fazla verilmesi halinde, ilk tarihi taşıyan belge geçerli olacak. Veli izin belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekecek. Veli izin belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumlu olacak.

Macaristan’a giden sözde halk oyunları ekibinden 13 kişi geri dönmemişti. Yapılan soruşturmada, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nde bazı şahıslara sahte belgelerle lisans çıkarıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Macaristan'a kaçan ekibin gerçek hikayesi! Her şey sahteymiş
Macaristan'a kaçan kafile için olay açıklama! Bakın kim çıktılar
Halk oyunları ekibi Macaristan'a mı iltica etti! Kafa karıştıran açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iltica Macaristan Gençlik ve Spor Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

İlginizi Çekebilir

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Diyanet artık her yeri istiyor! 'Sohbete' gelecekler

Diyanet artık her yeri istiyor! 'Sohbete' gelecekler

DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.