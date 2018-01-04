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Macaristan'a kaçan ekibin gerçek hikayesi! Her şey sahteymiş

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 04:34 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Halk oyunları yarışmasına katılmak için Macaristan’a gidip dönmeyen folklor ekibiyle ilgili detaylara ulaşıldı. Baştan sona ‘kurgu’ya dayanan kaçış planında; folklor ekibi, festival, belgeler sahte çıktı. Yakalanan çete, 6 bin Euro aldığı 13 kişiyi yurtdışına kaçırdı.

Macaristan'a kaçan ekibin gerçek hikayesi! Her şey sahteymiş

Halk oyunları yarışması için Macaristan’a gidip dönmeyen folklor ekibi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılara ulaşıldı. Olayın basına yansımasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre savcılığın talimatı üzerine, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıntılı bir inceleme başlattı. Polis, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nda (THOF) gelen belgeleri tek tek inceledi. İncelemede, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nde bazı şahıslara sahte belgelerle lisans çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

DEREKÖY’DEN ÇIKTILAR

Macaristan’dan geldiği iddia edilen ve sahte olduğu anlaşılan davetiye de dosyaya girdi. Sahte davetin, şüpheli Y.K. tarafından derneğe verildiği, halen THOF’ta hakem olarak görev yapan ve Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nin eski kurucularından olan Haydar B.’nin yurtdışına kaçacaklar için sahte belge düzenlediği ve derneğin yönetiminde bulunan mevcut yöneticilerin imzalarını taklit ettiği tespit edildi. Haydar B.’ye, K.T. ve L.İ.’nin yardımcı olduğu saptandı. Sahte belge ve beyanlarla sürecin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., M.K. ve Y.Ş.’nin, 13 sahte lisanslı sporcudan oluşan kafileyi Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına kaçırdıkları belirlendi.

Y.K. ve M.K.’nın yurtdışına kaçırılmak üzere eleman temin ettiği, Y.Ş.’nin de olaya konu sahte davet işini organize ettiği öğrenildi. Bu tespitler üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler Y.K., M.K., K.T. ve L.İ., gözaltına alındı. Organizatör Haydar B., 2 Ocak’ta savcılığa teslim oldu.

“Resmi belgede sahtecilik” ve “insan ticareti yapmak”la suçlanan Haydar B. ve 4 kişi, nöbetçi hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, karara itiraz edecek.

Şüphelilerin ifadelerinden ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Haydar B. ve ekibi; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Muş ve İzmir’de nüfusa kayıtlı olan gençlerden “yurtdışına çıkarma” vaadiyle 5-6 bin Euro topladı. 13 kişi parayı ödedi ve yurtdışına kaçırıldı. Savcılık, para vermedikleri için yurtdışına gidemeyen 3 kişinin de bilgilerine başvurdu.

FETÖ’NÜN ALGI OYUNU

Baştan sona bir “kurgu”ya dayanan organizasyonla ilgili sahte belge düzenlendiği, sahte ekip oluşturulduğu, hatta Macaristan’da o tarihte iddia edildiği gibi Yaza Veda isimli bir festivalin olmadığı belirlendi. 5-10 Kasım tarihleri arasında yapılacağı öne sürülen organizasyona katılacağı iddia edilen kafilenin 1 Kasım’da yurttan çıkış yaptığı görüldü. Kafileyi götüren aracın şüpheli M.K. tarafından bir turizm firmasından tek gidiş şeklinde kiralandığı öğrenildi. Savcılık, şu ana kadar yaptığı araştırmalarda olayın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısını kuramadı. Güvenlik birimleri, FETÖ’nün, “halen güçlüyüz ve herkes ülkeyi terk ediyor” mesajı vermek için bu olayı kullandığına dikkat çekti.

SERVİSLERLE KAÇTILAR

Grup, yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’yi temsil kabiliyetinin olup olmadığına dair Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nca teste tabi tutulmak istendi. Şüpheliler, foyalarının ortaya çıkmaması için derneğin gerçek sporcularından yararlandı. Şüpheliler savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, kafilede yer alanların nerede olduklarına ilişkin de çelişkili beyanda bulundu. Şüpheli M.K., “Münih’e kadar gittik, orada bazı şahıslar gelip kafileyi bizden aldı” dedi. Y.K. ise “Macaristan’ın farklı kentlerinde servisten gruplar halinde kaçtılar” diye konuştu.

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