Macaristan'da basına FETÖ bilgilendirme toplantısı

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macar basın mensuplarına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Büyükelçilik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Oktay, 15 Temmuz 2016'da Türkiye’nin seçilmiş hükümetine karşı kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini belirterek Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş alçakça kalkışmanın sonucunda 250 masum insanın hayatını kaybettiğini ve iki binden fazla kişinin yaralandığını hatırlattı.

Türkiye’deki darbe girişiminin, bu örgütün bütün dünya için ne denli büyük bir tehlike teşkil ettiğini de gözler önüne serdiğine işaret eden Büyükelçi Oktay, "FETÖ, Afrika’dan Asya’ya, Amerika’dan Avrupa’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde halen faal durumdadır. Faaliyetlerini zararsız görünümlü okullar, iş adamı dernekleri ve sözde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürütmektedir." dedi.

Oktay, Türkiye’nin yaşadığı acı tecrübelerin diğer toplumlara da ışık tutacak nitelikte olduğunu belirterek nitekim bu tehlikeyi gören pek çok ülke başta okullar olmak üzere FETÖ bağlantılı yapıların faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti.