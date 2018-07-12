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Macaristan'da basına FETÖ bilgilendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde düzenlenen programda basın mensuplarına FETÖ hakkında sunum yapıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macar basın mensuplarına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Büyükelçilik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Oktay, 15 Temmuz 2016'da Türkiye’nin seçilmiş hükümetine karşı kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini belirterek Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş alçakça kalkışmanın sonucunda 250 masum insanın hayatını kaybettiğini ve iki binden fazla kişinin yaralandığını hatırlattı.

Türkiye’deki darbe girişiminin, bu örgütün bütün dünya için ne denli büyük bir tehlike teşkil ettiğini de gözler önüne serdiğine işaret eden Büyükelçi Oktay, "FETÖ, Afrika’dan Asya’ya, Amerika’dan Avrupa’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde halen faal durumdadır. Faaliyetlerini zararsız görünümlü okullar, iş adamı dernekleri ve sözde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürütmektedir." dedi.

Oktay, Türkiye’nin yaşadığı acı tecrübelerin diğer toplumlara da ışık tutacak nitelikte olduğunu belirterek nitekim bu tehlikeyi gören pek çok ülke başta okullar olmak üzere FETÖ bağlantılı yapıların faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti.

Pek çok ülkede FETÖ’nün yasa dışı faaliyetlerinin mercek altına alındığını ve kapatma süreçlerinin başladığını da ifade eden Oktay, topraklarında FETÖ kurumları bulunan diğer ülkelerin de bu konuda gerekli önlemleri geç kalmadan almalarının, sadece terörle mücadelede uluslararası dayanışmanın değil, aynı zamanda kendi yüksek menfaatlerinin gereği olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Oktay, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında FETÖ'nün yanı sıra PKK ve DEAŞ'a karşı da mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çekti.

FETÖ'yü tanıtan filmin de gösterildiği programda katılımcılar pazar günü Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenecek 5 Temmuz anma törenine davet edildi.

Basın mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da bilgi veren Büyükelçi Oktay, Macaristan ve Türkiye'nin çok iyi ilişkilere sahip olduğunu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın birkaç gün önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini, gelecek aylarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Budapeşte'de yer alan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin açılışını yapmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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