Macaristan'da Çocuk Günü etkinliği

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Çocuk Günü etkinliğinde Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de stant açtı.
YEE'den yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'nin Varosliget bölgesinde düzenlenen Çocuk Günü etkinliğinde YEE'nin standı büyük ilgi gördü.
Türk kültürünün tanıtıldığı stant, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver tarafından da ziyaret edildi.
Programda ayrıca sanatçı Guessous Majda Maria konser verdi.
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