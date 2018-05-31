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Macaristan'da Çocuk Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:38 | Son Güncelleme

Budapeşte YEE, Macaristan'daki Çocuk Günü etkinliğinde stant açtı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Çocuk Günü etkinliğinde Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de stant açtı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'nin Varosliget bölgesinde düzenlenen Çocuk Günü etkinliğinde YEE'nin standı büyük ilgi gördü.

Türk kültürünün tanıtıldığı stant, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver tarafından da ziyaret edildi.

Programda ayrıca sanatçı Guessous Majda Maria konser verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Günü etkinliğ Macaristan yee

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