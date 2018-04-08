Macaristan’da halk sandık başında

Macaristan’da seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren genel seçimler için sandık başına gitmeye başladı.

Genel seçimler yerel saatle 06.00’da başladı. Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan’da 8 milyonun üstünde seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken, sandığa gidecek seçmen sayısının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Seçim öncesi yapılan anketlere göre bugün sandık başına gideceklerin sayısının yüzde 65 olması bekleniyor.

Macaristan’da 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerinin seçilmesi için partiler kıyasıya mücadele ediyor. Seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 19.00’a kadar devam edecek. Toplam 199 sandalyeli mecliste 106 milletvekilli dar bölge sistemine göre belirlenecek. Dar bölge sisteminde ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili olurken, geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirlenecek. Macar seçmenler, 23 parti ve bağımsız adaylar arasından tercihte bulunabilecek.

Fidesz’in yeniden galip gelmesi bekleniyor

Macaristan’da 2010 yılından bu yana Başbakan Viktor Orban’ın partisi Genç Demokratlar Partisi’nin (Fidesz) üst üste aldığı iki genel seçim galibiyetlerinin ardından bu seçimlerde de en az 120 milletvekilliğini alarak tek başına hükümeti oluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre 2014 yılındaki seçimleri ikinci parti olarak bitiren Turancı ve milliyetçi Jobbik Partisi’nin ise yüzde 20’nin üzerinde oy alarak ana muhalefet partisi olmasına kesin gözle bakılıyor. Daha önce Macaristan’da hükümet olan Macaristan Sosyalist Partisi’nin (MSZP) ise seçimleri yaklaşık yüzde 15 oy ile üçüncü, Demokratik Koalisyon’un (DK) yüzde 8 ile dördüncü, Yeşiller Partisi’nin yüzde 7 ile beşinci sırada bitirmesi öngörülüyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede 5 parti ve ittifakın meclise girmesi bekleniyor.