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Macaristan'da hükümet karşıtı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:53 | Son Güncelleme

Eyleme katılan binlerce kişi, seçim sisteminin değiştirilmesi ve nefret kampanyasına son verilmesini istedi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da seçim sisteminin yenilenmesi ve nefret kampanyasına son verilmesi için düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.

Başkent Budapeşte'de ''Biz Çoğunluğuz - Demokrasi İçin Eylem'' adıyla yapılan eylemde, Macar hükümetine seçim sistemini değiştirmesi ve nefret kampanyasına son vermesi çağrısı yapıldı.

On binlerce kişinin katıldığı eylemde protestocular, Avrupa Birliği (AB) ve Macaristan bayrakları taşıdı ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Eyleme, 8 Nisan'da düzenlenen seçimleri ikinci sırada bitiren Jobbik ve diğer muhalefet partileri yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi.

- Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48'ini aldı

Seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 48'ini, Jobbik yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 12'sini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 6'sını, Demokratik Koalisyonu ise yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

- Seçimin ana konusu sığınmacılar ve İslam

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu.

Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan'da yapılan genel seçimlerin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini" belirtmiş, ''Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı.'' açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
eylem Macaristan

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