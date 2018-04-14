Macaristan'da hükümet karşıtı eylem

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da seçim sisteminin yenilenmesi ve nefret kampanyasına son verilmesi için düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.

Başkent Budapeşte'de ''Biz Çoğunluğuz - Demokrasi İçin Eylem'' adıyla yapılan eylemde, Macar hükümetine seçim sistemini değiştirmesi ve nefret kampanyasına son vermesi çağrısı yapıldı.

On binlerce kişinin katıldığı eylemde protestocular, Avrupa Birliği (AB) ve Macaristan bayrakları taşıdı ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Eyleme, 8 Nisan'da düzenlenen seçimleri ikinci sırada bitiren Jobbik ve diğer muhalefet partileri yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi.

- Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48'ini aldı

Seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 48'ini, Jobbik yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 12'sini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 6'sını, Demokratik Koalisyonu ise yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.