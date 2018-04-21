Macaristan'da hükümet karşıtı eylem

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da basının hükümet yanlısı yayın yaptığını öne süren ve basın özgürlüğünün sağlanmasını isteyen on binlerce kişi eylem yaptı.

Başkent Budapeşte'de ''2.0 Biz Çoğunluğuz - Demokrasi için yeni eylem'' sloganıyla düzenlenen gösteride protestocular, Macar hükümetinin basın üzerindeki kontrolünü eleştirdi.

Macaristan Ulusal Meclisi önündeki Kossuth Medyanı'nda bir araya gelerek Budapeşte'nin simge köprülerinden Erzsebet Köprüsü'ne kadar yürüyen on binlerce kişi, Avrupa Birliği (AB) ve Macaristan bayrakları taşıdı ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, iktidardaki Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz), hukuk devleti ve özgür medyayı yok ettiği için seçimlerde 3'te 2'lik çoğunluğu elde ettiğini öne sürdü.

Eyleme siyasi partiler de destek verdi.

14 Nisan'da ''Biz Çoğunluğuz - Demokrasi İçin Eylem'' gösterisi düzenleyen eylemciler, Macar hükümetine seçim sistemini değiştirmesi ve nefret kampanyasına son vermesi çağrısı yapmıştı.