Macaristan'da hükümet karşıtı eylem

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da "nefret söylemine son verilmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi" için düzenlenen hükümet karşıtı eyleme yüzlerce kişi katıldı.
Başkent Budapeşte'de ''3.0 Biz Çoğunluğuz - Demokrasi İçin Eylem'' adı altında düzenlenen gösteride protestocular, Macar hükümetine, nefret kampanyası ve basın üzerindeki kontrolüne son vermesini ve demokrasiyi güçlendirmesi çağrısında bulundu.
Macaristan Ulusal Meclisi önündeki Kossuth Lajos Meydanı'nda toplanan kalabalığa yapılan konuşmalarda, iktidar partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) nefret söylemine son vermesi istendi. Ayrıca yakın zamanda düzenlenecek ara yerel seçimlerde muhalefete, Fidesz'e karşı tek aday çıkarması çağrısında bulunuldu.
Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde protestocular, Avrupa Birliği (AB) ve Macaristan bayrakları taşıdı ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
- Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu aldı
8 Nisan'da düzenlenen seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz ve KDNP ittifakı oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, MSZP - PM yüzde 11'ini, LMP yüzde 7'sini, DK ise yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.
- Seçimin ana konusu sığınmacılar ve İslam
Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyaları süresince sığınmacılar ve İslam ile ilgili karşıt söylemler öne çıkmıştı.
Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan'da yapılan genel seçimlerin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini" belirtmiş, ''Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı.'' açıklamasını yapmıştı.
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