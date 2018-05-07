Macaristan'da hükümet kurma görevi Orban'da

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, geçen ay düzenlenen seçimleri kazanan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Genel Başkanı Viktor Orban'a hükümeti kurma görevini verdi.
Cumhurbaşkanı Ader, Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, 8 Nisan'daki seçimleri Fidesz-KDNP ittifakının kazandığını ve bu yüzden hükümeti kurma görevini Viktor Orban'a verdiğini açıkladı.
Orban ise hükümetinin en önemli görevinin Macaristan'ın güvenliğini ve Hristiyan kültürünü korumak olduğunu söyledi.
Seçimlerde, parlamentodaki 3'te 2'lik çoğunluğu elde ettiklerini hatırlatan Orban, kendisinin ve partisinin tüm Macarlara hizmet edeceğini ifade etti.
Orban ayrıca kabinesinde 7'si politikacı, 7'si teknokrat toplam 14 bakanın görev yapacağını belirtti.
- Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu aldı
8 Nisan'da düzenlenen seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) ittifakı oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 11'ini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 7'sini, Demokratik Koalisyonu (DK) ise yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.
- Seçimin ana konusu sığınmacılar ve İslam
Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyaları süresince sığınmacılar ve İslam ile ilgili karşıt söylemler öne çıkmıştı.
Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan'da yapılan genel seçimlerin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini" belirtmiş, ''Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı.'' açıklamasını yapmıştı.
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