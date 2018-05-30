Macaristan'da rol gereği başörtüsü takan sanatçılara sözlü taciz

BUDAPEŞTE (AA) - Dizi çekimleri için Macaristan'da bulunan ve rol gereği başörtüsü takan iki Mısırlı kadın sanatçı sözlü tacize uğradı.

Macar basınında yer alan haberlere göre, Mısır'da yayınlanan ''Bulutların üstünde'' isimli dizinin çekimi için Budapeşte'de bulunan ve rol gereği başörtüsü takan iki kadın sözle taciz edildi.

Haberde, dizi çekimleri esnasında bir Macar erkeğin sanatçılara başörtüsü taktıklarından dolayı bağırdığı, sanatçıların ise başörtüyü kendi özgür iradeleriyle taktıklarını açıklamak istemelerine rağmen sözlü saldırıda bulunan kişinin sadece Macarca bilmesinden dolayı başarısız oldukları bilgisi yer aldı.

Haberde ayrıca sanatçıların günlük hayatında başörtüsü takmadığı sadece dizi çekimleri için rol gereği başörtülü oldukları kaydedildi.

Macaristan'da daha önce de bir banka şubesinde havale yapmak isteyen bir kadının başörtülü olduğu gerekçesiyle işlem yapmasına izin verilmediği belirtilmişti.

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- Seçimin ana konusunu sığınmacılar ve İslam oluşturmuştu

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyaları süresince sığınmacılar ve İslam ile ilgili karşıt söylemler öne çıkmıştı.