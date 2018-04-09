Macaristan'da seçimleri Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.
Oyların yüzde 74'ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, anamuhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11'ini aldı.
Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti.
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