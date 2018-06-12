Macaristan'da sokakta yaşamak yasaklanabilir

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) milletvekili İstvan Bajkai, kamusal alanda yaşamanın yasaklanması ve bu konuda anayasaya değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

Bajkai, partisi adına düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede talep eden herkese hükümet ile belediyelerce iş imkanı ve kalacak yer sağlandığını, bu yüzden hiç kimsenin sokakta yaşamaya mecbur olmadığını savundu.

Kamusal alanın evsizler tarafından kullanılmasının Macaristan'da uzun yıllardır devam eden bir sorun olduğunu aktaran Bajkai, problemin şehir sakinleri için güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil ettiğini öne sürdü.

Bajkai, kamusal alanda yaşamanın anayasada yasaklanmasıyla herkesin kentleri eşit bir şeklide kullanmış olacağını da iddia etti.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da 20 bin civarında evsiz bulunduğu tahmin ediliyor.

