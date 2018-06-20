Macaristan'da ''Soros'u durdur'' tasarısı Meclisten onay aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısı ile sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği mecliste kabul edildi.
İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen tasarı, ana muhalefet partisi Jobbik'in de desteğiyle 18 "hayır"a karşı 160 "evet" oyuyla kabul edildi.
Yeni kanuna göre, yasa dışı göçü organize eden veya sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca güvenli bir ülke üzerinden gelen sığınmacılara Macaristan'da iltica başvurusu yapma hakkı tanınmıyor.
Diğer yandan Fidesz tarafından Meclis'e sunulan anayasa değişikliği de Jobbik'in desteğiyle 5 ''hayır''a karşı 159 ''evet'' oyuyla kabul edildi.
Söz konusu anayasa değişikliğiyle Macaristan'ın Hristiyan kültürünün korunması devletin zorunluluğu haline getirilip, yabancıların ülkeye yerleştirilmesi yasaklanıyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 14 Mayıs'ya yaptığı açıklamada, "Soros'u durdur" yasa tasarısının, 8 Nisan'da düzenlenen ve Fidesz'in mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığı genel seçimlerin en önemli konularından birisi olduğunu ve Macarların bu kanunun onaylanması için oy verdiğini öne sürmüş ve tasarının yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından parlamentoya getirileceğini söylemişti.
- Macar hükümeti ve Soros krizi
Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.
Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.
- Soros, Başbakan Orban'a da burs vermişti
Hükümetteki Fidesz partisinin birçok milletvekilinin yanı sıra Başbakan Orban da Soros'un desteklediği vakfın bursu ile eğitim görmüştü. Orban, söz konusu burs ile 1989'da Oxford Üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Liberal Felsefe Tarihi öğrenimi görmüştü.
Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!
TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum