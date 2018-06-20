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Macaristan'da ''Soros'u durdur'' tasarısı Meclisten onay aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

Macaristan'da ''Soros'u durdur'' tasarısı Meclisten onay aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısı ile sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği mecliste kabul edildi.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen tasarı, ana muhalefet partisi Jobbik'in de desteğiyle 18 "hayır"a karşı 160 "evet" oyuyla kabul edildi.

Yeni kanuna göre, yasa dışı göçü organize eden veya sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca güvenli bir ülke üzerinden gelen sığınmacılara Macaristan'da iltica başvurusu yapma hakkı tanınmıyor.

Diğer yandan Fidesz tarafından Meclis'e sunulan anayasa değişikliği de Jobbik'in desteğiyle 5 ''hayır''a karşı 159 ''evet'' oyuyla kabul edildi.

Söz konusu anayasa değişikliğiyle Macaristan'ın Hristiyan kültürünün korunması devletin zorunluluğu haline getirilip, yabancıların ülkeye yerleştirilmesi yasaklanıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 14 Mayıs'ya yaptığı açıklamada, "Soros'u durdur" yasa tasarısının, 8 Nisan'da düzenlenen ve Fidesz'in mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığı genel seçimlerin en önemli konularından birisi olduğunu ve Macarların bu kanunun onaylanması için oy verdiğini öne sürmüş ve tasarının yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından parlamentoya getirileceğini söylemişti.

- Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

- Soros, Başbakan Orban'a da burs vermişti

Hükümetteki Fidesz partisinin birçok milletvekilinin yanı sıra Başbakan Orban da Soros'un desteklediği vakfın bursu ile eğitim görmüştü. Orban, söz konusu burs ile 1989'da Oxford Üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Liberal Felsefe Tarihi öğrenimi görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan sığınmacı "Soros'u durdur"

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