Macaristan'da ''Soros'u durdur'' tasarısı Meclisten onay aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısı ile sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği mecliste kabul edildi.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen tasarı, ana muhalefet partisi Jobbik'in de desteğiyle 18 "hayır"a karşı 160 "evet" oyuyla kabul edildi.

Yeni kanuna göre, yasa dışı göçü organize eden veya sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca güvenli bir ülke üzerinden gelen sığınmacılara Macaristan'da iltica başvurusu yapma hakkı tanınmıyor.

Diğer yandan Fidesz tarafından Meclis'e sunulan anayasa değişikliği de Jobbik'in desteğiyle 5 ''hayır''a karşı 159 ''evet'' oyuyla kabul edildi.

Söz konusu anayasa değişikliğiyle Macaristan'ın Hristiyan kültürünün korunması devletin zorunluluğu haline getirilip, yabancıların ülkeye yerleştirilmesi yasaklanıyor.