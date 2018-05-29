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Macaristan'da "Soros'u durdur" yasası mecliste

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Laszlo Trocsanyi: - "Avrupa ve Macaristan yeni sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar ulusal egemenliğimizin güçlendirilmesini gerekli kılıyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısı meclise sunuldu.

Tasarıyı parlamentoya sunan Adalet Bakanı Laszlo Trocsanyi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, ilgi tasarının anayasada 3 konuda değişiklik öngördüğünü söyledi.

Yasa tasarısında, Macaristan'ın anayasal kimliğinin korunması ve iltica hakkı ile değişikliklerin yer aldığını belirten Trocsanyi, ''Avrupa ve Macaristan yeni sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar, ulusal egemenliğimizin güçlendirilmesini gerekli kılıyor.'' diye konuştu.

Yapılacak yasa değişikliğinin yasa dışı göçü de kapsadığını kaydeden Trocsanyi, anayasada yabancı halkların Macaristan'a yerleştirilmesinin yasaklanacağını ve uluslararası hukukta da belirtildiği gibi ülkede kimin yaşayacağına Macar devletinin karar vereceğini söyledi.

Değişiklikle Macaristan'a ''güvenli'' bir ülke üzerinden ulaşan bir sığınmacının, burada iltica başvurusu yapamayacağına da dikkat çeken Trocsanyi, yasa dışı göç ile mücadele konusunda polise ciddi rol verileceğini ifade etti.

Kanun tasarısına göre ayrıca, yasa dışı göçü organize eden veya yasa dışı göçmenlere iltica hakkı alması için yardımcı olan kişiler hapis cezasına çarptırılabilecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 14 Mayıs'ya yaptığı açıklamada, "Soros'u durdur" yasa tasarısının, 8 Nisan'da düzenlenen, Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığı genel seçimlerin en önemli konularından birisi olduğunu ve Macarların bu kanunun onaylanması için oy verdiğini öne sürmüş ve tasarının yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından parlamentoya getirileceğini söylemişti.

- Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

- Soros, Başbakan Orban'a da burs vermişti

Hükümetteki Fidesz partisinin birçok milletvekilinin yanı sıra Başbakan Orban da Soros'un desteklediği vakıf bursu ile eğitim görmüştü. Orban, söz konusu burs ile 1989'da Oxford Üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Liberal Felsefe Tarihi öğrenimi görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
George Soros Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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