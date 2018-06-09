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Macaristan'da Türk ve Japon çayları tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 21:46 | Son Güncelleme

Macaristan'da Türk ve Japon çayları tanıtıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Japon Vakfınca düzenlenen ortak programda, Türk ve Japon çaylarının tanıtımı yapıldı.

Budapeşte'deki YEE binasında gerçekleşen programda, katılımcılar, Türk ve Japon çaylarının hazırlanışını öğrenme imkanı buldu.

Macarların büyük ilgi gösterdiği programda, Türk-Japon dostluğunun gerçek hikayesini iki tarihi olay üzerinden anlatan "Ertuğrul 1890" filmi de gösterildi.

Geleneksel Tük ve Japon oyunlarını da öğrenme fırsatı bulan davetliler daha sonra Japon Vakfı ve YEE yetkililerince hazırlanan çayları tattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul 1890 Japon Vakfı Macaristan yee Yunus Emre Enstitüsü

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