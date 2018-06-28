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Macaristan'da uluslararası ekonomi konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:01 | Son Güncelleme

Macaristan'da uluslararası ekonomi konferansı

DUNAUJVAROS (AA) - Macaristan'da Dunaujvaros ve Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi İCEB 18" konferansı başladı.

Dunaujvaros Üniversitesi Rektörü İstvan Andras, Makedonya Vizyon Üniversitesi, Uludağ, Manisa Celal Bayar, Sakarya ve Balıkesir Üniversitesinden rektörler, dekanlar ve öğretim üyelerinin katıldığı konferansın açılışında, Türkiye'nin birçok farklı üniversitesinden bilim insanını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sanal paraların ortaya çıkışı ve bazı ülkelerin ekonomide korumacılığa yönelmesinin küresel ekonomide belirsizliğe neden olduğunu ifade eden Andras, konferansta bu sorunların tartışılacağını belirtti.

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Minyat da Macar ve Türk halkları arasındaki kültürel yakınlığın yanı sıra iki ülke arasında, AB, NATO ve Avrupa Konseyi gibi birçok uluslararası kurumda yakın iş birliği olduğunu dile getirdi.

Macaristan'ın, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine ciddi destek verdiğini ve iki ülke arasında yakın geçmişte yüksek seviyeli siyasi ziyaretler yapıldığını belirten Minyat, konferansın iki ülke arasındaki ilişkilere bilimsel anlamda destek vermesini umut ettiğini söyledi.

Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu ve Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz da Türkiye ve Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde ciddi ivme kazanarak 2,5 milyar doları aştığına işaret etti.

Şahbaz, Macaristan'ın, Avrupa'nın göbeğinde yer alan bir ülke olmasından dolayı lojistik ve yatırım anlamda oldukça avantajlı bir konumda bulunduğunu dile getirdi.

Macaristan'ın eğitim alanında büyük yatırımlar yaptığını anlatan Şahbaz, Macaristan'ın yıllık 150 Türk öğrenciye karşılıksız burs imkanı tanıdığını ifade etti.

YEE Müdürü Yakup Gül de katılımcılara YEE'nin Macaristan'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Konferans 30 Haziran'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
''Ekonomi trendler ve iş fırsatları'' Macaristan

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