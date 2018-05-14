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Macaristan'da yeni hükümetin ilk işi "Soros'u durdur" yasası olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:53 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "Yeni hükümet kurulup ilk oturumunu gerçekleştirmesinden hemen sonra Soros'u durdur yasa tasarısı ve anayasa değişikliği meclise sunulacak"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yasa dışı göçü engellemek için hazırlanan ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısının yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Meclis'e getirileceğini söyledi.

Polonya'ya resmi ziyarette bulunan Başbakan Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ayında hazırlanan ama muhalefetin destek vermemesi dolayısıyla Meclis'ten geçmeyen ''Soros'u durdur'' yasa tasarısının yakın zamanda görüşüleceğini belirtti.

Orban, "Soros'u durdur" yasasının, 8 Nisan'da düzenlenen ve hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığı genel seçimlerin en önemli konularından birisi olduğunu ve Macarların bu kanunun onaylanması için oy verdiğini öne sürdü.

Yeni bakanlarla geçen hafta yapılan görüşmede anayasada yapılacak değişiklik ve "Soros'u durdur" yasa tasarısının içeriğinin hazır hale getirildiğine de dikkat çeken Orban, "Yeni hükümet kurulup ilk oturumunu gerçekleştirmesinden hemen sonra Soros'u durdur yasa tasarısı ve anayasa değişikliği meclise sunulacak." diye konuştu.

- "Soros'u durdur" kanunu

Tasarıya göre, sığınmacıların Macaristan'a girişine ya da ülkede yaşamasına herhangi bir şekilde yardımcı olan tüm kuruluşlar ''göçü destekleyen kuruluş'' olarak tanımlanacak ve İçişleri Bakanlığının izniyle faaliyet gösterebilecek.

Tasarıda, yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesi ve söz konusu gelirlerin sınır korumasında kullanılması öngörülüyor.

Macaristan'ın ulusal güvenliğini tehdit eden Macar vatandaşlarının Schengen sınır bölgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaşmamasını öngören tasarıda, ihtiyaç halinde yabancı uyruklu kişilerin Macaristan'a girişleri de yasaklanabilecek.

- Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

Hükümetin izlediği politika neticesinde, Soros tarafından kurulan ve 1984 yılından beri Macaristan'da faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı, Berlin'e taşınma kararı almıştı.

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"Soros'u durdur" George Soros Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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