BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yasa dışı göçü engellemek için hazırlanan ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısının yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Meclis'e getirileceğini söyledi.

Polonya'ya resmi ziyarette bulunan Başbakan Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ayında hazırlanan ama muhalefetin destek vermemesi dolayısıyla Meclis'ten geçmeyen ''Soros'u durdur'' yasa tasarısının yakın zamanda görüşüleceğini belirtti.

Orban, "Soros'u durdur" yasasının, 8 Nisan'da düzenlenen ve hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığı genel seçimlerin en önemli konularından birisi olduğunu ve Macarların bu kanunun onaylanması için oy verdiğini öne sürdü.

Yeni bakanlarla geçen hafta yapılan görüşmede anayasada yapılacak değişiklik ve "Soros'u durdur" yasa tasarısının içeriğinin hazır hale getirildiğine de dikkat çeken Orban, "Yeni hükümet kurulup ilk oturumunu gerçekleştirmesinden hemen sonra Soros'u durdur yasa tasarısı ve anayasa değişikliği meclise sunulacak." diye konuştu.