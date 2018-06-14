HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Macaristan'daki "ölüm kamyoneti" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

Suç örgütü liderinin 100 bin avro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkan "ölüm kamyoneti" davasında 14 sanık 3 ile 25'er yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada suç örgütü üyesi 4 kişi 25'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Macaristan'ın Kecskemet kentinde görülen, 11'i Bulgaristan, 2'si Afganistan ve 1'i Bulgaristan-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip 14 sanığın yargılandığı davada hakim, tüm sanıkları suçlu bularak hapis cezasına mahkum etti.

Suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25'er yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan'a girişten men edildi. Ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

Diğer 10 sanık ise 3 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ve Macaristan'a girişten men edilmenin yanı sıra 94 milyon Macar forinti (yaklaşık 293 bin avro) para cezasına çarptırıldı.

Kararda ayrıca sanıklara ait değerli eşyalara da el konulması kararı verildi.

- Olayın geçmişi

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.

Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık olaya ilişkin 14 kişi hakkında "ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonete bindirildiği belirtilmişti. Ayrıca, sığınmacıları Avusturya'ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı da vurgulanmıştı.

Davanın savcısı Gabor Schmidt, geçen hafta yaptığı açıklamada, 71 sığınmacının hayatını kaybettiği kamyonetin insan taşımaya uygun olmadığının sanıklar tarafından da bilindiğine dikkati çekmiş, kamyonete tıkılan sığınmacıların hava almak için bağırdığını, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumunu telefonda bildirmesine rağmen örgüt liderinin, ''Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin avro kaybederim.'' dediğini belirtmişti.

PARTNERBurada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık Burada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık
Yıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştuYıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu
Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklamaAdil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"ölüm kamyoneti" Macaristan sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 6 yaralı

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.