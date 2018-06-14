BUDAPEŞTE (AA) - Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada suç örgütü üyesi 4 kişi 25'er yıl hapisle cezalandırıldı. Macaristan'ın Kecskemet kentinde görülen, 11'i Bulgaristan, 2'si Afganistan ve 1'i Bulgaristan-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip 14 sanığın yargılandığı davada hakim, tüm sanıkları suçlu bularak hapis cezasına mahkum etti. Suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25'er yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan'a girişten men edildi. Ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verildi. Diğer 10 sanık ise 3 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ve Macaristan'a girişten men edilmenin yanı sıra 94 milyon Macar forinti (yaklaşık 293 bin avro) para cezasına çarptırıldı. Kararda ayrıca sanıklara ait değerli eşyalara da el konulması kararı verildi.

- Olayın geçmişi Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti. Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık olaya ilişkin 14 kişi hakkında "ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti. İddianamede, Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonete bindirildiği belirtilmişti. Ayrıca, sığınmacıları Avusturya'ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı da vurgulanmıştı.