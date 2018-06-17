HABER

Macaristan'daki Türk vatandaşları sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanmaya başladı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan’da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

2 bin 156 seçmenin kayıtlı olduğu Macaristan'da seçmenler, yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Oy kullanmaya gelen Şeref Şavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı geçmesini dileyerek, ''Bu seçim hem yürütmeyi temsil edecek yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hem de güçlü yasama görevini yerine getirecek milletvekili seçimini kapsıyor. Ülkemiz adına milat kabul edilecek bu seçimde yüksek katılımın ve doğru kararın önemini belirtmek isterim.'' diye konuştu.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
E-devlet sayesinde, öldü sandığı babasını bulduE-devlet sayesinde, öldü sandığı babasını buldu
Kas hastası Niyazi, engelleri şiirleriyle aşıyorKas hastası Niyazi, engelleri şiirleriyle aşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Macaristan

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı orucu ne zaman başlar, ne zamana kadar kadar tutulabilir?

Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı orucu ne zaman başlar, ne zamana kadar kadar tutulabilir?

İstanbul'da görülmemiş olay! Domuzlar pitbull'a saldırdı

İstanbul'da görülmemiş olay! Domuzlar pitbull'a saldırdı

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

Eşinin işini beğenmeyen yandı!

Eşinin işini beğenmeyen yandı!

Gaziantep'te hastanede yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te hastanede yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.