Macaristan'daki Türk vatandaşları sandık başında

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan’da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

2 bin 156 seçmenin kayıtlı olduğu Macaristan'da seçmenler, yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Oy kullanmaya gelen Şeref Şavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı geçmesini dileyerek, ''Bu seçim hem yürütmeyi temsil edecek yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hem de güçlü yasama görevini yerine getirecek milletvekili seçimini kapsıyor. Ülkemiz adına milat kabul edilecek bu seçimde yüksek katılımın ve doğru kararın önemini belirtmek isterim.'' diye konuştu.

