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Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - ''AB Komisyonu'nun günleri sayılı, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında son buluyor. Komisyonun kararına önem affetmiyorum''

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mülteci kabul eden AB üyesi ülkelere her bir mülteci için 6 bin avro vermeyi teklif etmesine tepki gösterdi.

Mülteci konusunda sert tutumu ile bilinen Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, mülteci krizine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Topraklarında "kontrollü mülteci merkezi" kurmayı kabul eden üye ülkelere mali destek sağlamayı teklif eden AB Komisyonu'na tepki gösteren Orban, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra sınırları koruyan ülkeleri cezalandırmayan bir AB Komisyonu'nun oluşturulması gerektiğini savundu.

AB Komisyonu'nun mülteci kabul eden AB üyesi ülkelere her bir mülteci için 6 bin avro verme teklifinde bulunmasına değinen Orban, ''AB Komisyonu'nun günleri sayılı, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında son buluyor. Komisyonun kararına önem affetmiyorum.'' diye konuştu.

Macaristan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararını da değerlendiren Orban, ABD, Avustralya ve Macaristan'ın görüşmelerden çekildiğini ve başka ülkelerin de benzer adımlar atmasını beklediğini söyledi.

BM'nin göçmen paktının ülkesinin çıkarlarına ters olduğunu savunan Orban, ''Mülteci konusunda sorumsuz açıklamalar yapılmamalı ve üye ülkelerin bir kısmının çıkarlarına ters dokümanlar oluşturulmamalı.'' dedi.

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının 14 Temmuz'da üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor.

Macaristan'ın daha önce şartlı onay verdiği ve sadece ABD'nin boykot ettiği, tam adı "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyor.

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AB Avrupa'nın mülteci sorunu Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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