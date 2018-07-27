Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mülteci kabul eden AB üyesi ülkelere her bir mülteci için 6 bin avro vermeyi teklif etmesine tepki gösterdi.

Mülteci konusunda sert tutumu ile bilinen Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, mülteci krizine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Topraklarında "kontrollü mülteci merkezi" kurmayı kabul eden üye ülkelere mali destek sağlamayı teklif eden AB Komisyonu'na tepki gösteren Orban, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra sınırları koruyan ülkeleri cezalandırmayan bir AB Komisyonu'nun oluşturulması gerektiğini savundu.

AB Komisyonu'nun mülteci kabul eden AB üyesi ülkelere her bir mülteci için 6 bin avro verme teklifinde bulunmasına değinen Orban, ''AB Komisyonu'nun günleri sayılı, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında son buluyor. Komisyonun kararına önem affetmiyorum.'' diye konuştu.

Macaristan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararını da değerlendiren Orban, ABD, Avustralya ve Macaristan'ın görüşmelerden çekildiğini ve başka ülkelerin de benzer adımlar atmasını beklediğini söyledi.