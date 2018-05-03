Macaristan'dan Avrupa'ya göç tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa'nın göç konusunda kendi çıkarlarını savunmak yerine Afrikalıların duruşunu savunduğunu öne sürdü.

Bakan Szijjarto, 2 Mayıs'ta Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 31 Avrupa ve 26 Afrika ülkesinin katıldığı Avrupa-Afrika Bakanlar Diyalog Konferansı'nda kabul edilen bildiriye tepki gösterdi.

Bildiride göçün olumlu ve desteklenmesi gereken bir süreç olarak gösterildiğini iddia eden Szijjarto, bunun yeni bir göç dalgası başlatabileceğini öne sürdü.

57 ülkenin katıldığı konferansın bildirisini sadece Macaristan'ın kabul etmediğine dikkati çeken Szijjarto, ''Bildiriyi sadece Macaristan desteklemedi. Bildiriye göre Avrupa ülkeleri, Afrikalıların duruşunu destekliyor. Bu ise Rabat sürecinin tam tersi bir durum. Çünkü Rabat sürecinin amacı Avrupa'nın Afrika'ya yapacağı kalkınma yardımlarıyla göçü azaltmaktı.'' diye konuştu.

Szijjarto, bildirinin Macaristan'ın güvenlik çıkarlarına ters olduğunu ama ülkesinin yaklaşık 10 yıl önce başlayan Rabat sürecinin üyesi olmaya devam edeceğini kaydetti.