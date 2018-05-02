Macaristan'dan Avusturya'ya tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya'nın, yabancı işçilerin ülke dışında yaşayan çocuklarına yönelik sosyal yardımları kısıtlama kararı almasına tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Avusturya hükümetinin aile yardımı ile ilgili aldığı kararın ülkede yaşayan Macarlara karşı haksızlık ve adaletsizlik olduğunu savundu.

Macar hükümetinin, Macarlara karşı atılan adımlarla her zaman mücadele edeceğini belirten Szijjarto, ''Avusturya önemli bir ortağımız. Birçok konuda müttefikiz ama bu konuda önemli tartışmamız var. Avusturya hükümetinin son kararı Macarlara karşı yapılan adaletsizlik ve haksızlıktır.'' diye konuştu.

Avusturya'da yaşayan Macarların vergi sorumluluğunu Avusturya vatandaşları gibi tam olarak yerine getirmelerine rağmen daha az aile yardımı almalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Szijjarto, konunun aslında Avrupa'nın sorunu olduğunu ve Avrupa kurumlarının söz konusu hukuk ihlaline karşı harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.