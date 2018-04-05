Macaristan'dan BM İnsan Hakları Komisyonuna tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'da Müslümanlara, Romanlara ve diğer azınlıklara karşı nefret söylemlerine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonuna tepki gösterdi.
Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Komisyonunun Macaristan'da Müslümanlara, Romanlara ve diğer azınlıklara yönelik nefret söylemlerine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi. Szijjarto, BM İnsan Hakları Komisyonunun yaptığı çağrının ülkede 8 Nisan'da düzenlenecek seçimlere müdahale olduğunu iddia etti.
Orban hükümetinin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini, sığınmacıların Macaristan'a girişine izin verilmeyeceğini kaydeden Szijjarto, ''Komisyon, Macarlara karşı açıkça George Soros (Macar asıllı Amerikalı iş adamı) ve sığınmacıların tarafında yer alıyor. Macarların güven için yaşamaya hakkı var. Ülkemizin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği söz konusu.'' diye konuştu.
- Macaristan'da seçim kampanyasının ana konusu sığınmacılar ve İslam
Macaristan'da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.
Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.
Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da hafta sonu düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusu sığınmacılar ve İslam.
Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla ülke "Müslümanların saldırısı altındaymış" gibi bir hava estiriliyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum