Macaristan'dan BM İnsan Hakları Komisyonuna tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'da Müslümanlara, Romanlara ve diğer azınlıklara karşı nefret söylemlerine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonuna tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Komisyonunun Macaristan'da Müslümanlara, Romanlara ve diğer azınlıklara yönelik nefret söylemlerine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi. Szijjarto, BM İnsan Hakları Komisyonunun yaptığı çağrının ülkede 8 Nisan'da düzenlenecek seçimlere müdahale olduğunu iddia etti.

Orban hükümetinin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini, sığınmacıların Macaristan'a girişine izin verilmeyeceğini kaydeden Szijjarto, ''Komisyon, Macarlara karşı açıkça George Soros (Macar asıllı Amerikalı iş adamı) ve sığınmacıların tarafında yer alıyor. Macarların güven için yaşamaya hakkı var. Ülkemizin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği söz konusu.'' diye konuştu.