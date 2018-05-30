Macaristan'dan BM'ye sığınmacı tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, dün parlamentoya sunulan ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısını geri çekmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonuna (UNHCR) tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UNHCR'nin son yıllarda birçok defa Macar hükümetine ''saldırdığı'' iddia edilerek, Macaristan hükümeti için Macarların güvenliğinin her zaman ilk planda olduğu bildirildi.

UNHCR'nin sığınmacıların cezalandırılmamasını ve sorunsuz bir şekilde ülkeler arası yolculuk yapmalarını istediğini savunan Macar hükümeti, düzensiz göçmenlere ulusal güvenlik sorunu olarak baktığını, ülke sınırlarını koruduğunu ve bunu riske atacak girişimlere izin vermeyeceğini vurguladı.

UNHCR dün yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin parlamentoya sunduğu ''Soros'u durdur'' isimli yasa tasarısının mültecilere yardımcı olmaya çalışan sivil toplum kuruluşların çalışmalarını ciddi bir şekilde etkileyeceğini belirtmiş, Macar hükümetine söz konusu tasarıyı geri çekmesi çağrısında bulunmuştu.