BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın göç konusunda sunduğu teklifin ''tehlikeli ve endişe verici'' olduğunu ileri sürdü.
Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bakan Szijjarto basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın sunduğu göç teklifinin sığınmacıların AB üyesi ülkeler arasında zorunlu kota uygulamasına göre dağıtılmasını öngördüğünü, bunun Avrupa için tehdit anlamına geldiğini savundu.
Szijjarto, ''Bu, sığınmacılara davet mesajı demek ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarına ters bir durum.'' diye konuştu.
Bulgaristan'ın teklifinin kabul edilmesi durumunda sığınmacıların dağıtılmasına hemen başlanacağını ve sığınmacıların ilk olarak Orta Avrupa ülkelerine gönderileceğini iddia eden Szijjarto, söz konusu teklifin "mantığa ve Avrupalıların güvenliğine ters" olduğunu söyledi.
Szijjarto, ''Bulgaristan'ın göç konusunda sunduğu teklif tehlikeli ve endişe verici.'' dedi.
Szijjarto ayrıca, Yunanistan'da sığınmacı durumunun ağırlaşmaya başladığını, sığınmacıların Batı Balkan ülkeleri üzerinden yeni bir rota belirlediğini bu yüzden Macaristan'ın tüm gücüyle Güney sınırlarını koruyacağını ifade etti.
- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.
Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.
AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.
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