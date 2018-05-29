BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın göç konusunda sunduğu teklifin ''tehlikeli ve endişe verici'' olduğunu ileri sürdü.

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bakan Szijjarto basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın sunduğu göç teklifinin sığınmacıların AB üyesi ülkeler arasında zorunlu kota uygulamasına göre dağıtılmasını öngördüğünü, bunun Avrupa için tehdit anlamına geldiğini savundu.

Szijjarto, ''Bu, sığınmacılara davet mesajı demek ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarına ters bir durum.'' diye konuştu.

Bulgaristan'ın teklifinin kabul edilmesi durumunda sığınmacıların dağıtılmasına hemen başlanacağını ve sığınmacıların ilk olarak Orta Avrupa ülkelerine gönderileceğini iddia eden Szijjarto, söz konusu teklifin "mantığa ve Avrupalıların güvenliğine ters" olduğunu söyledi.

Szijjarto, ''Bulgaristan'ın göç konusunda sunduğu teklif tehlikeli ve endişe verici.'' dedi.

Szijjarto ayrıca, Yunanistan'da sığınmacı durumunun ağırlaşmaya başladığını, sığınmacıların Batı Balkan ülkeleri üzerinden yeni bir rota belirlediğini bu yüzden Macaristan'ın tüm gücüyle Güney sınırlarını koruyacağını ifade etti.