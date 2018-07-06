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Macaristan'dan Fransız Büyükelçiye liyakat nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

Macaristan'dan Fransız Büyükelçiye liyakat nişanı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan hükümeti, ülkesinin Macaristan politikasını eleştiren ve Başbakan Viktor Orban'ı desteklediği için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından görevden alınan Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi Eric Fournier'e Devleti Liyakat Nişanı verdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa'nın son dönemde ciddi tartışmalara sahne olduğunu ve ülkesinin bu tartışmaların ortasında Eric Fournier gibi dostlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Szijjarto, Fransız diplomat Fournier'in kendi ülkesinin çıkarlarını çok iyi bir şekilde savunmakla beraber gerçeklik duygusunu da kaybetmediğini öne sürdü.

Fournier'in, Macaristan-Fransa ilişkilerinin gelişmesine büyük katkıda bulunduğuna da dikkati çeken Szijjarto, Fransa'nın bugün Macaristan'ın yedinci büyük ekonomik ortağı olmasında Fournier'in büyük rol oynadığını ifade etti.

Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi olarak 2015'ten bu yana görev yapan Fournier, Fransız ve Anglo-Sakson basınında Macar fobisi olduğu, Orban'ın Avrupalı hiçbir liderin ulaşamayacağı üç kez arka arkaya seçilme başarısını gösterdiği ve Orban'ın sığınmacılar konusundaki uygulamalarının Avrupalı liderlere örnek olması gerektiği yönünde iddialarda bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı açıklamada, Büyükelçi Fournier'in görüşlerini paylaşmadığını ve Fransa devletinin politikasını yansıtmadığını söylemişti.

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Eric Fournier Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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