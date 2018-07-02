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Macaristan'dan Karadağ'a sığınmacılarla mücadele için dikenli tel örgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 23:39 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: - "Polis güçleri, Karadağ-Arnavutluk sınırının en zayıf bölgesini koruyabilmek ve yasa dışı göçü durdurabilmek için Podgorica'ya 25 kilometrelik dikenli tel örgü sağlanması konusunda anlaştı"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın, Karadağ'a Arnavutluk ile ortak sınırını sığınmacılara karşı koruması için 25 kilometrelik dikenli tel örgü vereceğini açıkladı.

Karadağ'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Batı Balkan bölgesinde sığınmacı baskısının artmaya ve 2015'teki duruma benzemeye başladığını iddia etti.

Yunanistan'daki durumun 2015'ten daha kötü olduğu şeklinde bilgi aldıklarını belirten Szijjarto, 3 yıl önceki durumun aksine sığınmacı baskısının Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek üzerinde etkili olduğunu savundu.

Sığınmacıların yeni rotalar oluşturduğunu ve Macaristan'ın Karadağ'a sığınmacılara karşı mücadele kapsamında yardıma hazır olduğuna dikkati çeken Szijjarto, "Karadağ'ın kendi sınırlarını koruması Budapeşte'nin çıkarına. Polis güçleri, Karadağ-Arnavutluk sınırının en zayıf bölgesini koruyabilmek ve yasa dışı göçü durdurabilmek için Podgorica'ya 25 kilometrelik dikenli tel örgü sağlanması konusunda anlaştı." diye konuştu.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Karadağ Macaristan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

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