Macaristan'dan Karadağ'a sığınmacılarla mücadele için dikenli tel örgü

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın, Karadağ'a Arnavutluk ile ortak sınırını sığınmacılara karşı koruması için 25 kilometrelik dikenli tel örgü vereceğini açıkladı.

Karadağ'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Batı Balkan bölgesinde sığınmacı baskısının artmaya ve 2015'teki duruma benzemeye başladığını iddia etti.

Yunanistan'daki durumun 2015'ten daha kötü olduğu şeklinde bilgi aldıklarını belirten Szijjarto, 3 yıl önceki durumun aksine sığınmacı baskısının Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek üzerinde etkili olduğunu savundu.

Sığınmacıların yeni rotalar oluşturduğunu ve Macaristan'ın Karadağ'a sığınmacılara karşı mücadele kapsamında yardıma hazır olduğuna dikkati çeken Szijjarto, "Karadağ'ın kendi sınırlarını koruması Budapeşte'nin çıkarına. Polis güçleri, Karadağ-Arnavutluk sınırının en zayıf bölgesini koruyabilmek ve yasa dışı göçü durdurabilmek için Podgorica'ya 25 kilometrelik dikenli tel örgü sağlanması konusunda anlaştı." diye konuştu.