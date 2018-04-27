Macaristan'dan Ukrayna açıklaması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rusya'nın siparişi üzerine Ukrayna politikası yürüttüğü iddialarını yalanladı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, Macaristan-Ukrayna ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'da 150 bin Macar azınlığın yaşadığını ve Ukrayna'nın son dönemde kabul ettiği çeşitli kanunlarla ülkedeki Macar azınlığın daha önce elde etmiş olduğu hakları ihlal ettiğini öne süren Szijjarto, ''Macaristan'ın, Rusya'nın siparişi üzerine Ukrayna politikası izlediği şeklindeki iddialar yalan.'' diye konuştu.
Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığa çeşitli saldırıların yapılmasına rağmen hiç kimsenin tepki göstermediğini iddia eden Szijjarto, müttefiklerin birbirine destek vermesi gerektiğini ve Macaristan'ın NATO'dan daha fazla dayanışma beklediğini ifade etti.
Szijjarto, Macaristan'ın vetosu dolayısıyla toplanamayan NATO-Ukrayna Bakanlar Toplantısı ile ilgili ise ''NATO-Ukrayna zirvesi tamamen Ukrayna'ya bağlı, bize değil.'' dedi.
- Macaristan-Ukrayna krizi
Macaristan, Ukrayna'nın geçen yıl eylül ayında eğitim kanununda yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkede yaşayan Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.
Bakan Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.
Macaristan hükümeti, 14-15 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan NATO-Ukrayna Savunma Bakanları Komitesi oturumunu veto etmişti.
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