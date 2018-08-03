Macaristan'dan Ukrayna'ya tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tamas Menczer, Macaristan'ın Kiev Büyükelçisinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılıp nota verilmesine tepki gösterdi.

Menczer, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin gerçekçi olmadığı şeklindeki açıklamaları dolayısıyla Macaristan'ın Kiev Büyükelçisinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının doğru olmadığını savundu.

Ukrayna'nın Macaristan'dan dolayı değil bilakis kendi hatalarından dolayı AB ve NATO'ya yakınlaşamadığını iddia eden Menczer, ''Macaristan Başbakanı Baile Tusnad'da gerçekleri konuştu. Ukrayna bu yüzden Macaristan'ı azarlayamaz.'' dedi.

Ukrayna'da kabul edilen eğitim kanunu dolayısıyla ülkede yaşayan Macar azınlığın kendi dilinde eğitim almasının imkansızlaştığını öne süren Mencze, ''Macar azınlığa karşı yapılan açıkça saldırıya rağmen Macaristan Ukrayna'ya karşı net.'' diye konuştu.

- Macaristan-Ukrayna krizi