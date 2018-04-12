Macaristan'ın AB'deki oy hakkı tartışmaya açıldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, "hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını görüştü. AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde Macaristan'ın oy hakkının elinden alınmasını öngören 7. maddenin işletilmesi görüşüldü. Komite'de görüşülen taslak karar metninde, "AB, Macaristan'ın Konsey'deki oy hakkını elinden alınmasıyla sonuçlanabilecek süreci başlatmalı çünkü diğer önlemler Macaristan'ın demokraside geri gidişini önleyemedi." ifadelerine yer verildi. Taslak metinde, Macaristan'ın "AB'nin demokratik değerlerinin ihlal edilmesi konusunda ciddi bir risk oluşturduğu" belirtildi. Komite, taslak metni haziranda oylayacak. - İşletilmesi mümkün gözükmüyor AP Komitesindeki taslak metnin kabul edilmesi halinde, AP Genel Kurulunda oylanması gerekiyor. Bununla birlikte, karar tasarısının genel kurulda kabul edilmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü, 751 üyeli parlamentonun en çok koltuğa sahip grubu Avrupa Halk Partisi (EPP). Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi de EPP bünyesinde.

Ayrıca, tasarı AP'de kabul edilse bile AB Konseyi'ndeki oylamada Polonya'nın ret oyu vermesi öngörülüyor. Bu durumda da 7. madde işletilemiyor. - AB'nin hedefindeki Orban yeniden seçildi Macaristan'da yapılan genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. Oyların yüzde 74'ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, ana muhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11'ini aldı. Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti. - AB-Doğu Avrupa anlaşmazlığı AB, geçen yıl da Polonya yargı sistemindeki değişikliklerin ülkedeki yargı bağımsızlığını olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunarak Varşova yönetiminin birlikteki oy haklarından mahrum edilebileceği uyarısında bulunuyor. Bu bağlamda Polonya ile AB arasında görüşmeler sürüyor. AB Komisyonu kasım ayında Polonya'ya yönelik 7. maddeyi işletme kararı almıştı.