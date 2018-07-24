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Macaristan'ın BM'nin göçmen paktından çekilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: "Göç konusunda BM ve Macaristan arasında çözülemeyecek derecede ciddi farklılıkların olduğu netleşti"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, göç konusunda BM ve Macaristan arasında çözülemeyecek derecede ciddi farklılıkların olduğu netleştiğini bildirdi.

Szijjarto, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararını BM'ye resmi olarak bildirdiğini söyledi.

Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasında herhangi bir değişiklik yapmayacağını belirten Szijjarto, bu yüzden BM'nin göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldıklarını ifade etti.

BM'nin göç konusunu olumlu ve engellenemez olarak gördüğünü, Macaristan ise göçü kötü, tehlikeli ve durdurulması gereken bir durum olarak ele aldığını ifade eden Szijjarto, "Göç sürecine farklı bakıyor ve farklı değerlendiriyoruz. Göç konusunda BM ve Macaristan arasında çözülemeyecek derecede ciddi farklılıkların olduğu netleşti." dedi.

Szijjarto, BM'nin hazırladığı pakette insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gibi olumlu hedeflerin de yer almasına rağmen Macaristan'ın Avrupa'nın nüfusunun değiştirilmesine karşı olduğunu ve küresel anlamda göçün durdurulmasına odaklanılması gerektiğini savundu.

BM'nin hazırladığı göçmen paketi paktında ABD'nin yer almadığını ve birçok ülkenin de söz konusu pakete tepki gösterdiğini öne süren Szijjarto, süreçten çekilmenin Macaristan'a herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını kaydetti.

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının 14 Temmuz'da üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor.

Macaristan'ın daha önce şartlı onay verdiği ve sadece ABD'nin boykot ettiği, tam adı "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.

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BM Macaristan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

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