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Maçı dostluk kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173.

Maçı dostluk kazandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. Yıl dönümü dolayısıyla, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milas Basını arasından futbol maçı düzenlendi. Maçı, dostluk kazandı.
Milas’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan spor kompleksinin halı sahasında; Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. Yıl dönümü dolayısıyla, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milas Basını arasından futbol maçı gerçekleştirildi.
Maça; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürü Kemal Daştan, basın mensupları ve polisler katıldı.
Keyifli geçen maç, penaltılarla birlikte berabere bitti. Düzenlenen maç esnasında, Milas Kaymakamlığı Bilgi İşlem Birimi’nde çalışan Selim Yaşar sakatlık geçirdi. Yaşar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tedavisi için hastaneye sevk edildi. Oynanan maçı, dostluk kazandı.

Maçı dostluk kazandı

Maçı dostluk kazandı

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