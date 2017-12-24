HABER

Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 22:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "İlk yarı ile ikinci yarı performansımız arasında biraz fark vardı"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, ikinci yarıdaki performanslarının sonuçta etkili olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tamer Tuna, "Hepimiz gördük. İlk yarı ile ikinci yarı performansımız arasında biraz fark vardı." dedi.

İlk yarıda topa sahip olduklarını ve bunun da kendilerini etkili kıldığını anlatan Tuna, "İkinci yarıda hatalarımız ortaya çıktı. Galatasaray'ın topu kazanma kabiliyeti 8 saniyenin altına düştüğünde, zaten iç sahada maç kaybetmiyordu. İkinci yarıda bu 7 saniyenin altına indi. Galatasaray, hareketli oyunuyla ikinci yarıda dengeyi lehine çevirdi." diye konuştu.

Ligdeki 17 maçından 9'unu kazanan Göztepe'nin bu tip maçlara daha iyi çıkması gerektiğine dikkati çeken genç teknik adam, "Güçlenen ve iyiye giden bir takımımız var. Hep kazanmaya dönük oynamak istiyoruz. Bugün ikinci yarıda bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna, sarı-kırmızılı ekiple yeni dönemdeki ilk maçına çıkan Fatih Terim'in takıma bir enerji kattığının kesin olduğunu aktarırken, "Kendisine bu görevinde başarılar diliyorum. Biz ise ligin ikinci yarısında, ilk yarıdaki performansımızın üzerine çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takımının taraftar baskısından etkilenmiş olabileceği yönündeki bir soruya Tamer Tuna, "Taraftardan etkilenmiş olamayız çünkü neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. İkinci yarıda taraftar etkisi değil, bizden kaynaklanan hatalar oldu. Rakibin ofansif değişikliklerine defansif anlamda iyi cevap veremedik. İkinci yarıyı, bizim verdiğimiz bir oyun olarak görüyorum." yanıtını verdi.

Tuna ayrıca, ilk yılında Göztepe'yi Avrupa kupalarına taşıma başarısının kendisini çok mutlu edecek bir başarı olduğunu ancak ayakları yere basarak, planlamalar yapma zorunlulukları bulunduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Tribün lideri öldürüldü! Konyaspor maçından sonra...

Tribün lideri öldürüldü! Konyaspor maçından sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.