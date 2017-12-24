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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 23:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin: "Fatih hoca geldiği için çok mutluyum, bütün arkadaşlarım da öyle"

İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yasin Öztekin, "İlk yarının son maçıydı, 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Daha çok puan toplayabilirdik ama nasip olmadı. Şimdi de Fatih hocamız geldi, iyi ki de gelmiş. Bundan sonra onunla beraber, tecrübesiyle şampiyon olmak istiyoruz.En iyi şekilde hazırlanıp, 21. şampiyonluğu almak istiyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim ile ilgili soruyu, "Fatih hoca geldiği için çok mutluyum, bütün arkadaşlarım da öyle. Bunu hissediyorum. İki, üç günde çok şey değişmez ama oyuncularının hepsi rahatladı. İdmanda olsun, maça hazırlanması olsun bazı şeyler değişti. Futbolda böyle şeyler önemli." şeklinde yanıtladı.

Yasin Öztekin, maçta kendisinin girdiği pozisyonda lehlerine penaltı kararı verilmediğini savunarak, "O pozisyon bence yüzde 100 penaltı. Değmese kaleci ile baş başayım. Sıkıntı yok onu da vermesinler. 'Kolay düşüyor' diyorlar. Vermeseler de golümü atacağım, yine puanlar getireceğim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş de takımın başında Fatih Terim'in gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını anlatarak, "Kendisiyle iki gün çalışma fırsatımız oldu. Kendi oyununu bize gösteremedi. 'Kampta bambaşka bir Galatasaray göreceksiniz' dedi. Mutlu olmamızı istedi." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattıklarını vurgulayan Sinan, devre arasında iyi çalışıp şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

(AA)

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