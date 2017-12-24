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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 23:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu: "21 yıldır emek verdiğim Galatasaray'a karşı ilk defa rakip olarak çıktım. Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur" - "Fatih hocanın Galatasaray camiasında inanılmaz bir yeri var"

İSTANBUL (AA) - Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, uzun süre formasını giydiği Galatasaray'ın karşısına ilk kez rakip olarak çıktığını belirterek, "Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur." dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, "21 yıldır emek verdiğim Galatasaray'a karşı ilk defa rakip olarak çıktım. Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur. Sonuçta biz profesyonel futbolcularız, futbolun doğasında bu var." ifadelerini kullandı.

Maça puan almak için çıktıklarını aktaran Sabri Sarıoğlu, "İyi mücadele ettik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyum. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimize inanıyorum ama ikinci yarı daha iyi olacağız. İyi bir ekibiz. Takımda inanılmaz bir birliktelik var. İnşallah ikinci yarıyaiyi başlayıp, daha da fazla puan toplamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesine de değinen Sabri Sarıoğlu, "Maçtan önce kendisini ziyaret ettim. Sonuçta Fatih hoca benim futbol hayatımda önemli bir insandır. Beni hem A takımda oynatan hem de milli takıma çağıran hocadır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisine 'hayırlı olsun' dedim, başarılar da diledim. Fatih hocanın Galatasaray camiasında inanılmaz bir yeri var." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da geçen hafta görevine son verilen teknik direktör Igor Tudor ile herhangi bir sorun yaşamadığını da belirterek, "Aramızda problem yoktu, kendisiyle konuştum. Benim konumun kendisiyle ilgili olmadığını söylemişti. O yüzden Tudor ile hiçbir zaman problem yaşamadım. Aksine benden gayet memnun olduğunu söyledi." şeklinde görüş belirtti.

(AA)

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