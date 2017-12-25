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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 23:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" - Teleset Mobilya Akhisarspor Antrenörü Saraloğlu: "Saha şartları futbol oynamaya pek elverişli değildi"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Buz, 3-2 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli 3 puan aldık. İlk devre 17 puana ulaşmamız çok önemliydi. İç sahadaki performansımız çok iyiydi. 16 puanı içeride elde ettik." diye konuştu.

Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 60 dakika iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Buz, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'a 5-1 yenildikten sonra tekrar ayağa kalmak zorundaydık. Çok sayıda gol pozisyonlarımız vardı. Stres faktörü ön plana çıktı. Bir puan hiçbir şey ifade etmeyecekti. Yukarıdaki takımları yakalamak için kazanmamız önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bir puanla gelip, 17 puanla ilk devreyi bitirmemiz önemli. Mutluyuz, gereken takviyeleri de yapıp, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. İkinci devrenin çetin geçeceğini biliyoruz. Osmanlıspor'a layık olan yerde ligi bitireceğimizi düşünüyoruz."

Buz, Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Aralık Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin ise "İyi bir neticeyle dönmek istiyoruz. Mücadele edeceğiz, her şeyimizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Teleset Mobilya Akhisarspor cephesi

Teleset Mobilya Akhisarspor Antrenörü İrfan Saraloğlu, saha şartların futbol oynamaya müsait olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın başlama saatine de tepki gösteren Saraloğlu, şunları kaydetti:

"İyi geceler dememiz gerekiyor. Daha uygun bir saatte bu maçı oynamak isterdik. Saha şartları futbol oynamaya pek elverişli değildi. Bu saatte, şartlarda halı sahada bile oynamak istemezdik. Futbol oynamak çok zordu. Ayakta durmak mümkün değildi. Ciddi bir sakatlık olmaması sevindirici."

Osmanlıspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda faul olmadığını savunan Saraloğlu, "İstemediğimiz bir sonuçla ayrılmak zorunda kaldık. Çok üzgünüz. Devre arasında iyi hazırlanıp ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Son 8 haftada istediğimiz neticeleri alamamıştık. Öncesinde ilk yarı itibarıyla toplamamız gereken puanların büyük bölümünü aldık. 19 puanı ilk devrenin geneline yaydığımız zaman fena değil. Bizi lige bağlayabilecek bir puan." ifadelerini kullandı.

(AA)

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