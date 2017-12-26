HABER

Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 22:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "İyi bir maç oldu. Maçta 3-4 gol de bulabilirdik" - Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: "Gençlerbirliği'nin kalecisi Hopf iyi günündeydi ve takımını kurtardı"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ağırladığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, iyi bir karşılaşma çıkardıklarını söyledi.

Ümit Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında elde ettikleri avantajın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir maç oldu. Maçta 3-4 gol de bulabilirdik. Bu noktada tecrübe ve kalite eksikliği yaşadık." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekiple deplasmanda oynayacakları rövanş maçının kolay olmayacağını dile getiren Özat, şunları kaydetti:

"Sezonun ikinci yarısında ve kupada zorlu bir periyoda gireceğiz. Sorun yaşamamak için transfer yapmalıyız. Alternatifsiz kalmamalıyız. Transferde nokta atışı yapmalıyız. Acil bir 10 numaraya ihtiyacımız var. Hücum ve defansa da takviye yapmayı düşünebiliriz."

- Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oynadıklarını, pozisyonlar da bulduklarını ancak Gençlerbirliği'nin kalecisi Per Johannes Hopf'un başarılı bir maç çıkardığını ifade etti.

Le Guen, hava ya da saha şartlarını bahane edemeyeceklerini aktararak, "İkinci yarıda da aynı şartlarda oynadık ama takım iyiydi. Gençlerbirliği'nin kalecisi Hopf iyi günündeydi ve takımını kurtardı. İkinci yarıdaki gibi mücadele edersek ne kadar iyi olabileceğimizi gösterdik. İşimiz zor ama ikinci maçta gücümüzü ortaya koyarak turu geçmeliyiz. Rakibimiz avantaj sağladı ama bu, her şeyin bittiği anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.