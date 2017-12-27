İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, sahaya avantaj elde etmek amacıyla çıktıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı birbirinden ayırmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Lig maçı bittikten sonra sorun olabiliyor. Futbol Federasyonu ilgili kurullarının bu konuda düzeltmelerde bulunmalarında fayda var gibi gözüküyor. Bu düşünce sadece bize ait değil. Bu maç geçen hafta içinde lig maçından önce oynanabilirdi ya da ikinci yarının başlangıcında arka arkaya oynanabilirdi ve sorun olmazdı ama doğru bir planlama olurdu. Bu durumun düzeltilmesi en doğru hamlelerden biri olur."

İstanbulspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve bunun futbol adına umut verdiğini dile getiren Kocaman, "Önde çok baskı yaptık. Rakibin yüksek öz güvenli oyununda top kayıplarından faydalandık ama bunları skora dönüştüremeyince rakibin isteği arttı. Bize gole kadar kora kor karşılık vermeye çalıştılar. Golden sonraki bölümde işlerimiz kolaylaştı. 2-0, bu dönem ve böyle bir takıma karşı alınabilecek iyi bir skor." ifadelerini kullandı.