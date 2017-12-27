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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 23:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Golden sonraki bölümde işlerimiz kolaylaştı. 2-0 bu dönem ve böyle bir takıma karşı alınabilecek iyi bir skor" - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Avcı: "Rakibin kalitesi üst düzey, yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. İkinci maç elimizden geleni yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, sahaya avantaj elde etmek amacıyla çıktıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı birbirinden ayırmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Lig maçı bittikten sonra sorun olabiliyor. Futbol Federasyonu ilgili kurullarının bu konuda düzeltmelerde bulunmalarında fayda var gibi gözüküyor. Bu düşünce sadece bize ait değil. Bu maç geçen hafta içinde lig maçından önce oynanabilirdi ya da ikinci yarının başlangıcında arka arkaya oynanabilirdi ve sorun olmazdı ama doğru bir planlama olurdu. Bu durumun düzeltilmesi en doğru hamlelerden biri olur."

İstanbulspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve bunun futbol adına umut verdiğini dile getiren Kocaman, "Önde çok baskı yaptık. Rakibin yüksek öz güvenli oyununda top kayıplarından faydalandık ama bunları skora dönüştüremeyince rakibin isteği arttı. Bize gole kadar kora kor karşılık vermeye çalıştılar. Golden sonraki bölümde işlerimiz kolaylaştı. 2-0, bu dönem ve böyle bir takıma karşı alınabilecek iyi bir skor." ifadelerini kullandı.

Devre arası transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kocaman, şunları kaydetti:

"Şu anda 14 tane yabancı oyuncumuzun yanında bir de Eljif Elmas var. Yerli transfer kolay gözükmüyor. Transferi açabilmek için oyuncu göndermek gerekiyor. O da 'göndereceğim' demekle olabilecek bir şey değil. Yönetimimizin bu konuda çaba göstereceğini biliyorum ama şu anda zaten 15 yabancı oyuncumuz var. Bizim için en büyük transfer oyuncularımızın verimliliğini bir üst seviyeye çıkartacak formülü oluşturmak."

Aykut Kocaman, yeni yılda dünyada barış ve onun getireceği huzurdan başka bir dileğinin olmadığını belirtti.

- İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Fenerbahçe'nin üst düzey bir takım olduğunu söyleyen Avcı, "Maçtan önce planlarımızı yaptık. Oyun planımız hazırdı. Taktiksel açıdan disiplinli oynadık. Bu oyunu son 10 dakikaya kadar taşıdık. Rakibin kalitesi üst düzey, yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. İkinci maç elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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