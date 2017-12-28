İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, ligde zor bir konumda olduklarını ve ikinci yarıda çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, seyir zevki yüksek bir maç göstermek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya iyi futbol oynamaya geldik. Pazartesi günü maç yaptık. Futbolcu arkadaşlarımızın ilk yarıdaki son maçıydı. Ellerinden geleni yaptılar. Skor anlamında istediğimizi alamadık. İlk devrede bireysel hatalar, ikinci yarıda da üç net pozisyonumuz vardı. Sonuç daha farklı olabilirdi. İlk yarı bizim açımızdan zor geçti. Ligde de zor bir konumdayız. Beşiktaş'ı kutluyorum. Hazırlıklara başlayacağız ve iyi bir kamp dönemiyle çıkış yakalamak istiyoruz."

İrfan Buz, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının planlamasının yanlış olduğunu düşündüğünü aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Planlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Kupa statüsünü doğru buluyorum. Tek maça da indirilebilir ama zaman olarak kötü. Futbolcuları burada tutuyorsunuz, ilk yarıyı bitiriyorsunuz. Noel tatilleri var. 'İngiltere'de maçlar devam ediyor' diyorlar ama her yerde aynı değil. Afrika'ya gidenler var, Avrupa'ya gidenler var. Mental olarak futbolcuları belirli seviyede tutmak kolay değil. Bugün Beşiktaş tam kadro olarak çıktı. Bazı futbolcularımızı bu konuda koruduk. Korumamış olsaydık, daha fazla sıkıntı yaşayabilirdik. Bazı arkadaşları oynatmak istedik ve ellerinden geleni yaptılar."

(AA)