Maçın ardından

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 00:09 |2 saat önce

- Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Sonuç iyi ama gol yememiz üzüntü verici" - "Bu kadro böyle kalmalı. Bu oyuncularla geride kaldığımız yarışı önde bitirmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, gol yemelerinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Sahamızda böyle bir atmosferde 15 bine yakın bir taraftarımız vardı. Taraftarı buraya getirmekten mutluyuz. Sonuç iyi ama gol yememiz üzüntü verici. Maalesef gol yiyoruz, öyle bir sıkıntımız var. Bütün oyuncularımız 2017 yılında elinden geleni yaptı. Ligde sıkıntılıyız, kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi durumdayız. Gelecek yıl açığı kapatıp, ligde önde olmak istiyoruz. Yeniden başlamak durumundayız. Yeniden zorlukları aşacak bir takım olgusu oluşturmak istiyoruz. Kaybettiğimiz puanları böyle telafi edebiliriz. İyi bir aile ve iyi bir takımız. Yönetim, başkan ve taraftarları da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. Yeni yıl temennilerinde de bulunan Güneş, "Acıların geride kalmasını ve sevinçlerin de önümüzdeki yıl artmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Bu kadro böyle kalmalı" Şenol Güneş, bir basın mensubunun "Maçtan sonra Cenk'e veda eder gibi baktınız" şeklindeki yorumuna karşılık şunları kaydetti: "Benim bakışlarımdan bir şey anlamazsınız. Bakışlara değil kalplere bakın. Cenk ve diğer oyuncularımızın hepsi iyi. Şu anda sadece Vida bize katıldı. Daha önce düşünülen ancak bonservis nedeniyle geç katılan bir isim oldu. Oyuncu gitmesi ya da gelmesi gibi bir isteğimiz yok. Gitme ya da kalma işini teknik olarak konuşuyorum ama ekonomik olarak başkan konuşur. Bunlar benim yetkimde değil, benim dışımda konuşulan durumlar. Gelen de giden de sonuçlandığı zaman konuşulur. Bu kadro böyle kalmalı. Bu oyuncularla geride kaldığımız yarışı önde bitirmek istiyoruz." - "Quaresma'nın gol atmasına sevindim" Güneş, siyah-beyazlıların Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'nın Osmanlıspor karşısında gol atmasına sevindiğini belirtti. Quaresma'nın işini çok sevdiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Duygularıyla kalitesini kullanan bir oyuncu. Quaresma'nın gol atmasına sevindim. Sonradan girdi ve iştahlıydı. Bütün oyuncular çok iyiydi. Daha iyi olmak durumundayız. Herkes daha güzel Beşiktaş bekliyor. Büyüyen takımın oyuncuları da büyük olmalı ve büyük oynamalı." değerlendirmesinde bulundu.