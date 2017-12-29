İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Albayrak, Osmanlıspor karşısında önemli bir skorla galip geldiklerini belirtti.

Son haftalarda eleştirilen Ricardo Quaresma'nın takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Albayrak, "Quaresma'nın takıma çok büyük katkısı var. İyi işler yaptığında da, kötü işler yaptığında da çok eleştiriliyor. 2017'nin son golünü attığı için ona teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş hakkında da görüşlerini aktaran Metin Albayrak, "Hocamız her şeyin en iyisini hak ediyor. Taraftarlarımız da bunun farkında. Ayrıca hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yurt dışına transferi gündemde olan Cenk Tosun için kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığının altını çizen Albayrak, "Biz de basından öğreniyoruz. Eğer bir teklif gelirse yönetim kurulunda görüşülüp, karar verilir." dedi.

Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan'la ilgili transfer iddialarına da cevap veren Albayrak, "Arda Turan, Türkiye'ye mal olmuş önemli bir futbolcu. Adının bizimle anılması normal çünkü Beşiktaş, Türkiye'de ve Avrupa'da camiamızı çok güzel temsil etti. Ancak Arda şu an gündemimizde yok. Transfer dönemi başlayınca neler olacak, bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)