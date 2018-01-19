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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: "İki kez geriye düşüp kazanmak bizim için çok önemliydi"

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmada son dakikalardaki mücadelenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Özdeş, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Maçın ikinci yarısında rakibi baskı altına aldık. İki kez geriye düşüp kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyunun ilk yarısında top bizdeyken yanlış oyunumuz, önde üretken olmamızı engelledi." dedi.

Maçın devre arasında oyuncularına, geride gereksiz pas yapmamanın önemini vurguladığını anlatan Özdeş, "Oyuncularıma öne oynamamız gerektiğini söyledim. Oyuncularımın oynama isteği ve skoru geri getirme çabalarının karşılığını, son dakikalarda aldık." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor lehine verilen penaltıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kemal Özdeş, "Orta hakemin yeri iyiydi. Sanıyorum yan hakem penaltıyı verdi. Oyuncumun eli açık olmasından penaltıyı verdi. Puan kaybetmiş olsaydık kötü bir penaltıyla kaybetmiş olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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