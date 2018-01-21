Maçın ardından

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 22:42 |7 saat önce

- Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Tamamına baktığınızda daha fazla atak yapan, daha fazla oyuna hakim olup pozisyon bulan takımdık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık" - "Eto'o ile ilgili şu anda bana ulaşan bir durum yok" -" Fizik olarak daha iyi olacağımızı, hem kazanıp hem de daha form yakalayacağımızı düşünüyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçıyla ilgili olarak, "Tamamına baktığınızda daha fazla atak yapan, daha fazla oyuna hakim olup pozisyon bulan takımdık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık." dedi. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem kendileri hem de Antalyaspor için zor bir maç oynadıklarını belirterek, puan kaybına tahammülü olmadıkları bir karşılaşma oynadıklarını belirtti. İki tarafında karşılaşmaya istekli başladığını, Demir Grup Sivasspor karşısında yedikleri golün bir benzerini kalelerinde gördüklerini dile getiren Güneş,bunun kendilerini epeyce etkilediğini ifade etti. Güneş, golden sonra hem kendilerinin hem de Antalyaspor'un pozisyonlar bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Özellikle ikinci yarı başında iki tane pozisyon verdik. Ama tamamına baktığınızda daha fazla atak yapan, daha fazla oyuna hakim olup pozisyon bulan takımdık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ama yine de daha az pozisyon vermemiz gerekiyor. Hamlelerimiz, hücuma çıkışta iyi ama top kullanmada biraz daha dikkatli olmamız lazımdı. Rakibimiz de çok koştu ve direnç gösterdi. Eksik oyuncuları olduğu için etkilenmiş olabilirler. Biz de tüm oyuncular istekli ve iyi niyetliydi. Yediğimiz golde olduğu gibi, savunma anlamında eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Onun dışında iyiyiz. Kazanmak adına ligin ikinci yarısına iyi başladığımızı düşünüyorum. Bayern Münih maçına gelmeden önümüzde dört lig, iki de kupa maçımız var. Bunların hepsini kazanabilirsek, hem performans olarak hem de moral olarak daha iyi olacağız."

Güneş, maçı izlemeye gelen taraftarlarına da teşekkür etti. - Eto'o'nun transfer iddiaları Basında Eto'o ile ilgili transfer haberlerinin çıkmasıyla ile ilgili soru üzerine Güneş, bu transferle ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. Transferlerin yönetim kurulu ve kulüp başkanı tarafından yapıldığının altını çizen Güneş, "Giden oyuncumuz Cenk Tosun'un yerine bir oyuncu düşünüyorduk. Bir tane aldık, bir tane daha düşünüyorduk. Onunla ilgili gelişmeleri bilmiyorum. Daha henüz neticelenmedi. Olur olmaz, zaman gösterecek. Ama o açıklamaları yönetim ya da başkan yapar. Ama Eto'o ile ilgili şu anda bana ulaşan bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu. - "Talisca yürekten oynadı" Güneş, Talisca'nın performansıyla ilgili soru üzerine, oyuncusunun yetenekli olduğunu vurgulayarak, maçta hem ofansif hem de defansif anlamda oldukça iyi olduğunu belirtti. Talisca'nın sakatlanmasına rağmen yürekten oynadığının altını çizen Güneş, "Attığı goller için tebrik ediyorum. Kaçırdığı pozisyonlar olmasına rağmen iyi oynadığını düşünüyorum. İnşallah devam eder." dedi.

- "Bizim gibi takımın daha az pozisyon vermesi lazım" Devre arasında yapılan çalışmaların karşılığının ne kadarını Antalyaspor karşısında alabildikleri yönündeki soru üzerine Güneş, takımının istekli olduğunu ancak bazı değişikliklerin de olduğunu ifade etti. Güneş, bugünkü maçta defansın göbeğinde değişiklikler olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "Orta saha ve önde, fazla oynayan arkadaşlardan daha az oynayanları bugün oynatmaya çalıştık. Mecburiyetten oynattığımız oyuncu da oldu. Her oyuncu değişebilir. Bugün Gökhan Gönül ile de başlayabilirdim. Caner'le başladım. Tekrar değiştirdim. Bunlara alışacağız, çünkü bunlara ihtiyacımız var. Herkes oynayacak. Aynı şey orta saha ve hücum için de bugün öyle gerekti. Ama çalışmalardan gelip de şu anda katılamayan bir Tosic var. Oradan bir olumsuzluğumuz var. Onun dışında iyiyiz. Fizik olarak daha iyi olacağımızı, hem kazanıp hem de daha form yakalayacağımızı düşünüyorum. Ama bizim gibi takımın daha az pozisyon vermesi lazım. O bizim eksikliğimiz."