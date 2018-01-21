Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ürkmezgil, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılamadan üç puanla ayrılmalarında dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalyaspor'u iyi bulduğunu ifade eden Ürkmezgil, kendi takımlarının da karşılaşmada çok dirençli olduğunu aktardı.

Ürkmezgil, "Rakiplerimizin de galip geldiği bir hafta oldu. Onun da ister istemez stresi mutlaka oluyordu. Önemli bir gündü." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, camiada herkesin forvet transferi beklentisinde olduğunu belirtmesi üzerine, Ürkmezgil, "Benim de var." diye espri yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin transfer çalışmalarını ciddi şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Ürkmezgil, transfer kesinleştiği zaman herkesin haberinin olacağını ifade etti.

Ahmet Ürkmezgil, "Eto'o ve Vagner Love transfer gündeminizde yer alıyor mu?" sorusuna, "Olabilir, bizim santrfor ihtiyacımız var. Yurt içi, yurt dışı, yerli, yabancı diye bir ayrım, kıstas yapmıyoruz." diye cevapladı.

(AA)