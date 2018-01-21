HABER

Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 23:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil: "Ligin ikinci yarısına galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Rakiplerimizin de galip geldiği bir hafta oldu" - "Bizim santrfor ihtiyacımız var. Yurt içi, yurt dışı, yerli, yabancı diye bir ayrım, kıstas yapmıyoruz"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ürkmezgil, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılamadan üç puanla ayrılmalarında dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalyaspor'u iyi bulduğunu ifade eden Ürkmezgil, kendi takımlarının da karşılaşmada çok dirençli olduğunu aktardı.

Ürkmezgil, "Rakiplerimizin de galip geldiği bir hafta oldu. Onun da ister istemez stresi mutlaka oluyordu. Önemli bir gündü." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, camiada herkesin forvet transferi beklentisinde olduğunu belirtmesi üzerine, Ürkmezgil, "Benim de var." diye espri yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin transfer çalışmalarını ciddi şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Ürkmezgil, transfer kesinleştiği zaman herkesin haberinin olacağını ifade etti.

Ahmet Ürkmezgil, "Eto'o ve Vagner Love transfer gündeminizde yer alıyor mu?" sorusuna, "Olabilir, bizim santrfor ihtiyacımız var. Yurt içi, yurt dışı, yerli, yabancı diye bir ayrım, kıstas yapmıyoruz." diye cevapladı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Milli İHA'lar Afrin'de görevde

Milli İHA'lar Afrin'de görevde

Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Yunanistan'da "Kadınlar Yürüyüşü"

Yunanistan'da "Kadınlar Yürüyüşü"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.