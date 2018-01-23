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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Galatasaray Teknik Direktörü Terim: "Henüz hiçbir şey olmadı ama haftayı önemli bir 3 puanla kapadık. Diğer rakiplerimizin maçlarını kazandığı bir noktada bizim kaybetmemiz hoş olmazdı" - "Transfer inşallah olur ama olmazsa da yapacak bir şey yok"

KAYSERİ (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda, Kayserispor gibi güçlü bir takımı 3-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok güzel bir lig maçı oldu. Kaybeden de çok iyi mücadele etti, kazanan da zaten gereğini yaptı." dedi.

Deneyimli teknik adam, ilk 25 dakikada Galatasaray'ın oynaması istediği futbolu ortaya koyduklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"İlk 25 dakikayı, 60'a 70'e çektiğimiz zaman olayın boyutu başka bir şekle gelir. İkinci yarıda ise baskı yedik. Kayserispor herkesi her yerde yenebilecek derin bir kadroya sahip. Skor 2-2 olabilirdi, 3-2 öne geçebilirlerdi. Fizik gücümüzü arttırmamız gerekiyor. 60. dakikadan önce golü yedik, oyuna müdahale etmeye mecbur kaldık. Ama bence doğru müdahalelerdi. Çok güzel bir lig maçı oldu. Kaybeden de çok iyi mücadele etti, kazanan da zaten gereğini yaptı. Oyuncularımı kutluyorum çünkü bu kadar kısa sürede bir mantalite değişikliğine cevap vermek çok kolay değil. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz."

Fatih Terim, doğru yolda ilerlediklerinin altını çizerek, "Henüz hiçbir şey olmadı ama haftayı önemli bir 3 puanla kapadık. Diğer rakiplerimizin maçlarını kazandığı bir noktada bizim kaybetmemiz hoş olmazdı. Hem puan açısından hem moral açısından." ifadelerini kullandı.

- "Transfer inşallah olur"

Terim, transferle ilgili gelen sorulara ise, "Transfer inşallah olur ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Ben yine söylüyorum mevcutları yukarı çekmek en büyük transfer olsa gerek. Maicon, Fernando ve Gomis'in gelmesi bizi alternatifi daha fazla bir takım haline getirecektir. Bugün çarpıcı olan bir diğer konu, Donk ilk yarıda hiç dakika almamış, Sinan 100 küsur dakika forma giymiş. Bunları iyi oynaması ve arzusu da önemliydi." yanıtını verdi.

Fatih Terim, Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz'in başkanlığa seçilmesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Genel Kurulu iradesini ortaya koymuştur. Seçimini yapmıştır. Dolayısıyla iradesine saygı duyuyoruz. Mustafa Cengiz'i seçmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz. Aynı zamanda emeği geçmiş olan büyük bir özveriyle Galatasaray'a hizmet eden Dursun Özbek'e de teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar her şeyden uzak durup tamamen Florya'yı ve futbol takımını herhangi bir şekilde şikayet olmadan, mutlu bir şekilde bir arada tutmaya çalışıyorum. Çünkü Galatasaray'ın kenetlenme zamanıdır, herkesin elini taşın altına sokma zamanıdır. Tüm Galatasaraylılara çok iş düşüyor."

(AA)

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