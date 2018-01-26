Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, oyundan çok alınan skorun önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Artık ikinci yarıda böyle maçlarda adrenalin daha yüksek. Herkes kazanmak istiyor o yüzden oyundan çok skor daha önemli. İki maçta üst üste 6 puan aldık." diye konuştu.

Alınan galibiyetlerle siyah-beyazlı takımın moralinin yükseldiğini belirten Metin Albayrak, "Her kazanma takımın moralini yukarı çıkartıyor. Bugün de sahamızda 3 puan aldık, çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Sakatlarımız düzeliyor, bugünkü 3 puan gayet önemli, 3 puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.

- "(Talisca) iyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor"

Attığı gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim olan Anderson Talisca'yı da değerlendiren Albayrak şunları kaydetti:

"Bugün de gayet iyiydi. İyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor. Enerji katıyor ve takımı öne taşıyor. Talisca çok önemli ve ikinci yarıya iyi başladı. Hafif bir sakatlığı oldu, hoca da önümüzdeki hafta oynanacak maçta riske atmamak için erken çıkardı. Sıcakken oynamak istedi ama soğudukça olmadı."

Albayrak transfer konusundaki sorulara ise "Zamanı gelince açıklıyoruz. Şu anda maçı konuşmak daha iyi olur." yorumunu yaptı.

(AA)