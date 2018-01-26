HABER

Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 22:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: "Oyundan çok skor daha önemli"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, oyundan çok alınan skorun önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Artık ikinci yarıda böyle maçlarda adrenalin daha yüksek. Herkes kazanmak istiyor o yüzden oyundan çok skor daha önemli. İki maçta üst üste 6 puan aldık." diye konuştu.

Alınan galibiyetlerle siyah-beyazlı takımın moralinin yükseldiğini belirten Metin Albayrak, "Her kazanma takımın moralini yukarı çıkartıyor. Bugün de sahamızda 3 puan aldık, çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Sakatlarımız düzeliyor, bugünkü 3 puan gayet önemli, 3 puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.

- "(Talisca) iyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor"

Attığı gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim olan Anderson Talisca'yı da değerlendiren Albayrak şunları kaydetti:

"Bugün de gayet iyiydi. İyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor. Enerji katıyor ve takımı öne taşıyor. Talisca çok önemli ve ikinci yarıya iyi başladı. Hafif bir sakatlığı oldu, hoca da önümüzdeki hafta oynanacak maçta riske atmamak için erken çıkardı. Sıcakken oynamak istedi ama soğudukça olmadı."

Albayrak transfer konusundaki sorulara ise "Zamanı gelince açıklıyoruz. Şu anda maçı konuşmak daha iyi olur." yorumunu yaptı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 8 koldan Afrin'e...

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 8 koldan Afrin'e...

İkiz kardeşler trafik kazasında hayatını kaybetti

İkiz kardeşler trafik kazasında hayatını kaybetti

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

900 lira verilince intihardan vazgeçti

900 lira verilince intihardan vazgeçti

Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda racon kesmek kimsenin hakkı değil

Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda racon kesmek kimsenin hakkı değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.