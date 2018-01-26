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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "İkinci yarıdaki oyun görüntüsüne ve disiplinden kopmalara rağmen hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı kazanacakları bir karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladıklarını belirterek, "İlk yarıda 5-10 dakika dışında kontrol bizdeydi. Oldukça etkili ataklarımız vardı. İkinci yarıda pas seçimleri ve bireysel hatalar fazla olunca bu sefer oyunda kopmalar başladı. İkinci yarıdaki oyun görüntüsüne ve disiplinden kopmalara rağmen hak ettiğimiz 3 puanı aldık." dedi.

Alvaro Negredo'nun performansına değinen Güneş, şunları söyledi:

"Negredo ilk yarı gayretliydi ama ikinci yarı çıkışlarda başarılı olamayınca hızlı oyuncu olarak Babel'i forvete aldım. Savunmada kalmıştık. Negredo'nun bir sıkıntısı yok. Attığımız golde onun da katkısı vardı. Daha hareketli olması işimize gelir. Oynadığımız oyunda buna ihtiyaç var. Daha başarılı olmak istiyor. Karşılığını alamadığı zaman her oyuncu gerilir. Mustafa da üzülmüştür. Onu oyuna alacaktım ama Babel'i ileriye almak zorunda kaldık."

Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Talisca'nın sakatlığı konusunda henüz net bilgilerinin bulunmadığını vurgulayan Güneş, sağlık ekibinin yapacağı gerekli kontrollerinin ardından bu oyuncunun durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

(AA)

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